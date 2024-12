Reduce da tre sconfitte consecutive, il Cagliari vuole rialzarsi. Alla Unipol Domus arriva l'Inter, una gara non semplice per i ragazzi di Davide Nicola. Come sottolinea Tuttosport , sarà difficile ipotizzare la formazione col tecnico che potrebbe apportare delle modifiche sostanziali allo schieramento.

"Provare, insomma, a inserire forze fresche in una gara sulla carta dall’esito scontato. Dovrebbe prevalere la tendenza a non scoprirsi contro i Campioni d’Italia che hanno un tasso tecnico superiore. Per metterli in difficoltà i rossoblù dovranno contrastarli sul piano dell’agonismo e della determinazione. Tutti ingredienti che il Cagliari ha espresso solo in alcune occasioni, riuscendo ad impattare con Milan (alla “Unipol Domus”) e la Juventus (all’Allianz Arena). Luvumbo è fuori dai radar per infortunio almeno sino ai primi dell’anno nuovo, mentre anche Mina non è al meglio per problemi al polpaccio".