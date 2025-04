TS – Cagliari, sulla formazione tutto top secret. Nicola con la difesa a tre?

"Sulla formazione tutto top secret. Nicola potrebbe utilizzare la formula con i tre in difesa oppure con quattro in linea arretrata inserendo Zappa dal primo minuto sulla corsia di destra. A centrocampo, se Prati si è totalmente ripreso dall’influenza sarà lui il regista". Così il quotidiano TuttoSport parla della prossima rivale in campionato per l'Inter, il Cagliari di Nicola, che arriverà questo pomeriggio alle 18 a San Siro .

Riprese le parole alla vigilia dell'allenatore rossoblù: «Inzaghi ha fatto un grande lavoro. Non è facile essere competitivi su più fronti. Dovremo fare uno step in avanti per essere competitivi contro una formazione di livello. C’è il desiderio di arrivare a fare una partita di qualità, incontrando una squadra di grande forza. Vogliamo esprimere noi stessi, giocando contro chi ha raggiunto altri traguardi. Ci siamo allenati per questo, con equilibrio e convinzione in quelli che sono i nostri mezzi». Il tecnico ha anche fatto sapere che non farà calcoli nonostante abbia dei diffidati tra gli uomini a disposizione.