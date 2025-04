"Inzaghi non ha mai potuto fare l’Inzaghi, lo scienziato delle formazioni. Non ha mai potuto progettare le formazioni sul lungo periodo, ma l’Inter è sopravvissuta lo stesso, si è costruita un’occasione e ne sembra ben consapevole. Molti allenatori e dirigenti avrebbero messo le mani avanti. Troppi impegni, il calendario altrui è migliore, la rosa poteva essere più larga. L’Inter no, in nessuno dei suoi componenti, e gliene va dato atto. Sta mettendo in campo la mentalità europea che per anni abbiamo chiesto alle squadre italiane, quella del provare a vincere tutto senza aver paura di non vincere niente".