"Prima per i catalani due turni di Liga: questo sabato in casa col Celta e martedì 22 ancora a Montjuic col Maiorca, avversari che sono al settimo e all’ottavo posto della classifica quindi con concrete ambizioni europee. Poi come detto la finale di Coppa, e Barça-Inter in programma mercoledì 30 aprile. Particolare importante questo, perché al momento Valladolid-Barcellona è fissata per domenica 4: è chiaro a questo punto con il ritorno della semifinale di Champions che si giocherà il martedì, la partita col Valladolid, tristemente ultimo, dovrà essere spostata al sabato. Per il Barça dunque a cavallo e alla vigilia delle sfide con l’Inter due match medi in casa, un Clásico in campo neutro e un impegno agevole in trasferta".