L'Inter sta vivendo una stagione da record con 58 partite sicure in stagione, due finali ancora possibili e senza contare il Mondiale per Club. Un dato superiore persino alla stagione del Triplete, quell'anno furono 57. Dal 30 marzo all'11 maggio, i nerazzurri giocheranno 15 partite in 43 giorni, un ritmo sostenibile solo grazie alla gestione scientifica di Simone Inzaghi.

"L'Inter è una squadra vecchia, l'esatto opposto del Barcellona. Mercoledì aveva in campo 1 solo giocatore di 26 anni (Bastoni) e addirittura 4 intorno ai 36 (Acerbi 37, Darmian 35, più Sommer e Mkhitaryan). Conta tutto, l'esperienza come le capacità di recupero. Ai gol di Lewandowski (già 40 in stagione) e Rafinha e al talento infinito di Lamine, l'Inter opporrà il suo leader Lautaro. In più, Inzaghi spera di riavere Dumfries già per l'andata", sottolinea il Giornale.