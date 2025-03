"Di sicuro c’è che l’ultima pausa della stagione è filata via con la modalità del risparmio energetico attivata. Thuram è tornato subito indietro e ha curato la caviglia malandrina ad Appiano, dove da oggi si aggregherà al gruppo. È la notizia migliore lì davanti, visto lo stop di Lautaro, anche lui rientrato in anticipo dagli impegni in nazionale. Dei 9 interisti prestati alle selezioni, invece, solo in 3 hanno giocato 180 minuti su 180. Bastoni, Calhanoglu e Asllani, ai quali si aggiunge Barella, in campo per 174’ nella doppia sfida di Nations con la Germania. Bastoni è il nerazzurro con più partite nelle gambe — siamo a 49 tra Inter e Italia — ed è anche quello che in Nazionale ha sofferto di più, ma potrà rifiatare domenica, da squalificato. Gli altri difensori sono freschi e motivati: Pavard è rimasto in panchina con la Francia, Bisseck ha festeggiato il debutto in nazionale nel 3-3 di Dortmund con l’Italia", precisa La Gazzetta dello Sport.