"Il giovane Hakan, turco di Germania, guardava alla Baviera come all’Eldorado. Ci è andato vicino, sia quando andava a bottega da ragazzo nella città natale, sia quando aveva già trovato fortuna altrove. Non una, ma tre volte Calhanoglu poteva vestire la nobile maglia del Bayern e, anche per questo, stasera per lui sarà speciale. Il livello dei rivali è altissimo, nelle sue terre il duo Kimmich-Goretzka, ma Hakan parla come loro. Calha ci sarà, nonostante abbia preso una botta alla caviglia in allenamento. Lo spavento nello staff è durato poco e lo stesso Inzaghi ha chiarito lo stato di salute nella sua conferenza burrascosa. Mai il turco rinuncerebbe a questa gara nella quale, tra l’altro, ritornerà alle proprie consegne dopo un turno vissuto come ritorno al passato", si legge su La Gazzetta dello Sport.