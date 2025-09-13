Inter, Calhanoglu in calo? Con la Juve punta a riprendersi in mano la squadra. Yildiz lo stimola

"Yildiz brilla e sogna, Calhanoglu brillava e vuole tornare a farlo. «In campo cammina? Non scherziamo, so quello che ci può dare Hakan, lo sanno tutti: ha passato mesi un po’ così e non va dimenticato che viene da due mesi di stop per infortunio», la difesa, d’ufficio, di mister Chivu. Calha, oggi allo Stadium, ci sarà dopo i 68’ contro l’Udinese e la tribuna — colpa di una vecchia squalifica — all’esordio di stagione con il Torino. Sessantotto sono anche i minuti vissuti in campo dalla mente nerazzurra nella già citata disfatta di Konya domenica sera. Quando rivedremo l’architetto del centrocampo interista girare di nuovo a mille? L’estate che sta per terminare, in effetti, ha tolto al 31enne turco un bel po’ di serenità: la tentazione di riprendere la via di casa — il Galatasaray non ha mollato l’obiettivo —, il viaggio in America solo per far ritorno a Milano dopo un’ecografia e senza nemmeno un istante in campo, il botta e risposta a distanza con Lautaro prima dei sorrisi, uno accanto all’altro seduti su un divano. L’Inter ha bisogno di Calhanoglu, Calhanoglu della vera Inter e un pomeriggio come quello dello Stadium sembra fatto apposto per riannodare i fili di una storia ingombrante", scrive La Gazzetta dello Sport.