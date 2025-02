Il calciatore turco è tornato a disposizione proprio per il derby: si era fatto male in quello di Supercoppa

Sui social ha annunciato di essere tornato. Ma su di lui Inzaghi deciderà solo oggi. Hakan Calhanoglu si era fatto male proprio nell'ultimo derby contro la sua ex squadra e sarà a disposizione del mister per la sfida di oggi. Il calciatore nerazzurro potrebbe giocatore da titolare questa nuova sfida contro il suo passato.

«Quest'anno Calha ha avuto qualche problema in più, stiamo cercando di recuperarlo più in fretta possibile. Ci sono cose che lo hanno rallentato, ma sappiamo cosa rappresenta per noi», ha detto l'allenatore nella partita della vigilia del suo giocatore.