"Questa EuroInter, macchina lanciata a velocità in Champions e capace di arrivare a due semifinali in tre anni, è nata con Calha e pure con il Barcellona. Turchia e Catalogna insieme, tracciando una linea Inzaghi ha trovato la giusta via. Quando nella stagione 2022-23 i blaugrana, allora allenati da Xavi, arrivarono a San Siro per mangiarsi in un boccone l’Inter tenerissima vista in Serie A (come oggi, arrivava da una sconfitta casalinga contro la Roma…), Inzaghi inventò Hakan regista e, in cambio, il turco segnò il gol della vittoria con un colpo di biliardo. La cavalcata verso Istanbul, in fondo, cominciò così, ma cominciò anche l’autoaffermazione in questo ruolo dello stesso centrocampista di Simone", spiega La Gazzetta dello Sport.