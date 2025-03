"Se Inzaghi oggi capirà e noterà risposte ottime, lancerà Calha dall’inizio vicino a Barella e Mkhitaryan, così da completare il centrocampo titolare. Altrimenti, davanti alla difesa spazio a uno tra Zielinski e Asllani. E sarebbe un ballottaggio apertissimo: l’albanese quasi mai è stato scelto dall’inizio in grandi partite, il polacco ha maggiore esperienza internazionale ma non sta dimostrando continuità di rendimento. Per intenderci: all’ottima prova contro la Lazio in Coppa Italia è seguito un ingresso in campo sotto ritmo a Napoli. Non è passato inosservata la sua mancata copertura su Lobotka, lasciato colpevolmente (e con estrema leggerezza) andare nell’azione del gol del pareggio di Billing. Tutto dipende da Calhanoglu, in ogni caso. Anche l’Inter, vien da dire, ma questa non è una buona notizia", aggiunge Gazzetta.