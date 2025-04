"Calhanoglu è un simbolo di questa Inter. È come un allarme per gli avversari, un segnale di fiducia per i compagni. Nei giorni scorsi, in Turchia con la nazionale, ha rilasciato un’intervista in cui ha ricordato di aver rifiutato il Bayern - è storia dell’estate scorsa - per amore dei tifosi dell’Inter. Dichiarazioni di fede assoluta. Non ci sono troppi precedenti di un calciatore straniero, passato da una parte all’altra di Milano, diventato così rappresentativo. Calhanoglu è unico anche per questo. È l’interismo che scende in campo stasera: lui vicino a Bastoni e Barella, visto che Lautaro è in panchina e il milanese Dimarco pure. Milanese d’adozione, Hakan. Abita a City Life, e sì che l’Inter gli ha cambiato la vita. Con Inzaghi ha un patto d’acciaio fondato su due comandamenti. Il tecnico prima lo scelse in un minuto per sostituire Eriksen dopo il problema cardiaco del danese. E poi gli ha cambiato ruolo lanciandolo definitivamente nell’elite europea tra i centrocampisti".