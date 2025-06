"Ieri il quotidiano turco Sabah ha parlato di intesa tra le parti per il trasferimento di Calhanoglu al Galatasaray per 15-20 milioni. In realtà ne servono almeno 25-30, con l’Inter che attende l’evolversi della situazione per due buoni motivi: in caso di mancata partenza, si dovrebbe pensare al rinnovo e Chivu, in mezzo, predilige un giocatore muscolare e non un regista tout-court"