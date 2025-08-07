La nuova Inter di Cristian Chivu potrebbe presentare delle novità tattiche rispetto a quella di Inzaghi. La Gazzetta dello Sport si sofferma su due calciatori in particolare: "Hakan Calhanoglu trequartista, come al Milan. È possibile che Cristian Chivu riporti il turco trenta metri più avanti, dietro le due punte, per un attacco 1-2. Calha al posto di Brozovic, a dirigere il gioco nel cuore del campo, era stata l'intuizione di Simone Inzaghi. Chivu ha l'urgenza di rendere l'Inter più imprevedibile e la variante Calhanoglu può essere funzionale, anche se non abbiamo grandi ricordi del Calha milanista. Lookman o non Lookman, non crediamo che l'allenatore schiererà un tridente puro, se non in situazioni favorevoli (avversario facile) o in stato di necessità (risultato da ribaltare).

Nella ripresa dell'amichevole di domenica ad Appiano contro l'Under 23, abbiamo notato dei movimenti e degli spostamenti interessanti del nuovo Luis Henrique. Preso per solcare la fascia destra nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1, comeDumfries, nel test dell'altro giorno ha segnato un gran gol di destro, il suo piede preferito dalla posizione di trequartista sinistro, con il classico movimento ad accentrarsi. Al Mondiale per Club, era sembrato in apprensione come esterno a tutto campo, da area ad area. E se Luis Henrique fosse il trequartista-ala che nessuno si aspetta?".