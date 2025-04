"Non è stato esattamente quel genere di esultanza trattenuta che, a volte, i calciatori riservano all’ex squadra di turno. Ma Hakan Calhanoglu non è come gli altri: non conosce sovrastrutture, non trattiene i sentimenti e ieri surfava in ginocchio sull’erba di San Siro per festeggiare un gol liberatorio. Il destro da fuori che ha bucato la resistenza di Mike Maignan, in uno stadio riempito dai vecchi tifosi, ha un sapore differente: non è sadismo, ma inutile dire il contrario. Col Diavolo c’è una scia di ruggine che non andrà mai via e questo era il suo terzo timbro da ex al Milan, il primo su azione dopo due rigori in A. Ed è suonato più dolce anche l’ormai celebre coro personalizzato della curva Nord che lo ha eletto da tempo a “idolo neroblu” e sotto la quale ha fatto festa per l’1-1", analizza La Gazzetta dello Sport.