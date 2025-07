Come riferisce il Giorno, l'Inter ha apprezzato molto la gestione della spaccatura nell'ambiente in seguito alle dichiarazioni di Lautaro

Nel bel mezzo della tempesta emerge il comandante Chivu. Come riferisce il Giorno oggi in edicola, infatti, l'Inter ha apprezzato molto la gestione della spaccatura nell'ambiente nerazzurro in seguito alle dichiarazioni di Lautaro Martinez:

"In compenso c’era Thuram (il cui like al post scritto dal turco in risposta al capitano ha creato subbuglio) e c’erano anche molti di quei giocatori che hanno proposte di mercato sul tavolo e stanno valutando. Loro come il management, il cui compito diventa ora più complicato, perché se diventano noti i nomi di chi ha velleità di fuga, esponenzialmente rischia di abbassarsi il prezzo del loro cartellino".