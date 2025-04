La ricostruzione da parte del quotidiano sulla vicenda che ieri ha catturato l'attenzione non solo di tifosi nerazzurri e giallorossi

La gestione dello spostamento di Inter-Roma è diventata un caso nazionale nel tardo pomeriggio di ieri. La gara, inizialmente in programma sabato 26 alle 18, si giocherà invece domenica 27 alle 15. Il motivo è la scelta di rinviare tutti gli eventi sportivi di sabato per una forma di rispetto verso i funerali del Papa che si terranno proprio quel giorno. Ma cosa è successo prima di arrivare a una decisione finale? La Repubblica conferma quanto raccontato già ieri da Fcinter1908.it:

"Per qualche ora sembrava di essere tornati al 2020, quando il calendario del campionato era incerto fino all’ultimo e lo stilavano i Dpcm. Alla fine di una giornata tumultuosa e quasi 8 ore di discussioni è arrivata la decisione: Inter-Roma si giocherà domenica alle 15 per onorare il lutto del funerale di papa Francesco, come da invito del Consiglio dei ministri. Ma quel termine, un semplice “invito”, era stato alla base del tentativo della Lega di lasciare Inter-Roma al sabato, posticipando l’inizio dalle 18 alle 20.45.