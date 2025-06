Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, tra campo e mercato, Fabio Capello ha fatto il punto sulla nuova Inter di Cristian Chivu, partita ieri in direzione USA per il Mondiale per Club:

"Prima di chiederci come si potrà muovere l’Inter sul mercato, occorre farci un’altra domanda: come vuole giocare Cristian Chivu? In sostanza, il nuovo tecnico romeno seguirà le orme di Inzaghi o rivoluzionerà la squadra nerazzurra? Dalla risposta dipenderebbero poi certi ragionamenti. Anche se qualcosa di sicuri c’è già: gli arrivi di Petar Sucic e Luis Henrique. Profili giovani per dare nuova linfa all’Inter che verrà. Il croato può imparare e crescere con una chioccia come Mkhitaryan, per poi pian piano raccoglierne l’eredità; il brasiliano, invece, è un esterno diverso da quelli già in rosa, perché ha nelle corde l’uno contro uno. Buoni innesti, ma ovviamente non può bastare. Davanti e dietro La stagione appena passata ci ha detto che serve un’alternativa di valore in attacco a Lautaro e Thuram: Arnautovic ha già salutato, mentre Taremi ha fallito".