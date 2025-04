"In partite equilibrate come mi aspetto possa essere quella di oggi pomeriggio a San Siro, le palle inattive possono fare la differenza. E sulla carta, da questo punto di vista, l’Inter parte in vantaggio perché Lautaro e compagni sono specializzati nello sfruttare i calci da fermo. Dall’altra parte, invece, le palle inattive sono il tallone d’Achille della Roma: 16 delle 49 reti subite in stagione sono maturate così, perciò Ranieri dovrà esigere la massima attenzione dai suoi per non cadere da fermo anche contro i nerazzurri. Occhio, però, perché l’Inter i calci piazzati negli ultimi tempi non li sfrutta soltanto, ma li patisce pure, basti vedere il raddoppio di Jovic nel derby di Coppa o il pareggio di Dier nel ritorno dei quarti contro il Bayern. E la Roma ha gli uomini per farle male, da Mancini a Cristante".