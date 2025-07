L'operazione si chiuderà sulla base di un prestito senza opzioni di riscatto, e l'ufficialità potrebbe arrivare già oggi. Così scrive Il Secolo XIX: "Nelle prossime ore, non è escluso che avvenga già oggi, il Genoa conta di chiudere per il prestito dall'Inter dell'attaccante argentino Valentin Carboni reduce dal Mondiale per Club. Il giocatore potrebbe anticipare di qualche giorno il rientro dalle vacanze per mettersi subito a disposizione di Patrick Vieira, anche nel weekend. Davanti c'è molta concorrenza, l'ex Monza non vuole perdere tempo".