Il futuro di Valentin Carboni, con ogni probabilità, sarà al Genoa: l'Inter ha deciso di cedere il fantasista argentino in prestito, così da permettergli di giocare con maggior continuità e di recuperare il tempo perduto dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare la stagione scorsa. Un affare per tutti, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Di fatto, maggiore sarà l'utilizzo di Carboni con la maglia del Genoa, maggiori saranno anche i benefìci economici per il club di Sucu, che verrà di fatto indennizzato dall'Inter in proporzione al minutaggio dello stesso Carboni. Tutto ciò grazie a dei bonus a salire con i quali il club rossoblù potrebbe arrivare a mettere in cassa alla fine del prossimo campionato circa un milione di euro. Un'operazione, dunque, sulla carta doppiamente vantaggiosa, non solo sul piano tecnico".