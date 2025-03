Buone notizie in casa Inter: Carlos Augusto è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo, e sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida contro il Monza. Un rientro fondamentale per il tecnico nerazzurro, che in questi giorni ha dovuto lavorare con un solo esterno di ruolo a disposizione (Dumfries).

Tuttosport illustra i piani per il rientro del difensore brasiliano: "La buona notizia per i nerazzurri e per Inzaghi è il recupero di Carlos Augusto, che contro la ex squadra andrà in panchina. Sull'esterno, dopo l'ottima prova di Rotterdam, Bastoni l'universale concederà il bis in un ruolo che fino a una settimana fa gli era inedito. Carlos Augusto, però, vista la penuria di laterali è un recupero importantissimo, proprio perché potrebbe venire utile in settimana nel ritorno degli ottavi contro gli olandesi. L'oriundo, se tutto andrà come deve, potrebbe essere il favorito come titolare nel suo ruolo più naturale".