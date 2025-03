"Il ritorno dell’ex Monza è stato decisivo per Inzaghi, ben oltre la testata in casa dell’Atalanta. In una zona del campo che aveva perso Dimarco (e con lui pure Zalewski e Darmian) e in cui era stato adattato con successo Bastoni, aveva dovuto pure affrettare il ritorno dal proprio infortunio, un risentimento ai flessori della coscia sinistra: rimesso il naso in campo contro l’ex squadra nel precedente turno di campionato, poi titolare di nuovo in Champions col Feyenoord. L’obiettivo, però, era essere al top nella sfida scudetto di Bergamo e il compito è stato assolto in pieno".