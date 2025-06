Un episodio spiacevole che ha fatto molto discutere in Italia, sul quale Il Giornale non usa mezzi termini: "In California, l'Inter si è lasciata alle spalle l'ennesimo caso-Acerbi, rimbalzato via web fino alle nostre latitudini. Si tratta di un faccia a faccia a fine allenamento fra il difensore e, si suppone, un tifoso del PSG, in cui l'interista replica a un non chiaro sfottò, con minacce da bullo che non serve interpretare, perché stavolta c'è tutto, audio e prova tv («preso il c... non mi va, io esco da lì, io matto e ti sfondo di botte») e che da un professionista proprio non si possono ascoltare.