"Chiaramente la chiusura è quella che ha fatto rumore e ha destato “scandalo”, con tanto di accuse a ripetizione verso il giocatore. Se da un lato si può capire come Acerbi non si aspettasse in quel luogo e in quel momento di ricevere una presa in giro del genere - evitando comunque di andare oltre con parolacce e addirittura un'aggressione fisica -, dall’altro è plausibile immaginare che Acerbi ne abbia sentite di tutti i colori nella sua carriera e da professionista debba essere capace di non ascoltare certe provocazioni e non replicare con velate minacce".