Grandi ambizioni

Una forza non da poco e che sta venendo a galla anche in questa stagione, dal momento che l’Inter è ancora in corsa in tutte le competizioni e poi da giugno avrà in calendario (assieme alla Juve) anche il Mondiale per club, nuovo torneo destinato ad aumentare ulteriormente il numero totale delle partite. Prendendo come riferimento chi ha giocato più partite nell’ultimo quadriennio, sia la Roma sia la Fiorentina sono ancora in corsa in Europa, ma sono già uscite entrambe dalla Coppa Italia e a gennaio non sono andate in Arabia per la Supercoppa. Nelle 194 sfide giocate fin qui dall’Inter ogni stagione ci sono stati almeno 50 match, con l’eccezione dell’anno scorso (49), ma c’è anche stato il picco dei 57 nell’annata della finale di Istanbul (2022/23). Il muro dei 50 verrà ampiamente superato nella stagione in corso, essendo già 36 le partite giocate ed essendoci in programma 13 sfide di campionato, almeno 2 di Champions (ottavi), 1 in Coppa Italia (quarti) e 3 al Mondiale per club (fase a gironi) con il numero complessivo che potrà lievitare in base all’andamento nei tornei. In ballo ci sono il blasone, i premi economici per i traguardi raggiunti (soprattutto nella ricchissima Champions) e soprattutto la voglia di riempire la bacheca del club.