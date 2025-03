Benjamin Pavard e Yann Bisseck si contendono una maglia in difesa per Atalanta-Inter. I due agirebbero sulla destra nella difesa che sarà completata in ogni caso dalla presenza di Acerbi e Bastoni. Al momento, secondo il Corriere dello Sport, l'ex Bayern Monaco sembra davanti al suo compagno di reparto nel ballottaggio che Inzaghi risolverà domani mattina. Si legge sul giornale:

"Il francese è favorito anche perché il tedesco è una sorta di jolly là dietro, potendo essere impiegato in tutte le posizioni della retroguardia. Preferibile, quindi, farlo cominciare in panchina, per poi giocarselo in qualsiasi caso di necessità. Oggi la truppa nerazzurra si allenerà nel pomeriggio, per poi rimanere alla Pinetina in ritiro. Solo nella mattinata di domani, la comitiva partirà per Bergamo: si sistemerà in albergo e lì trascorrerà le ore che precedono il match".