Quel fastidio al ginocchio che aveva rivelato di avere ai nostri microfoni dopo Inter-Feyenoord non l'ha ancora lasciato del tutto. Stefan De Vrij lotta contro il tempo per strappare almeno una convocazione in Atalanta-Inter, ma l'ipotesi rimane alquanto remota. Se non altro perché fino a ieri ha lavorato a parte e - come detto - il ginocchio dava ancora problemi. Si legge anche sul Corriere dello Sport:

"Diminuiscono le possibilità che De Vrij sia a disposizione per la sfida con l’Atalanta. Anche ieri, infatti, ha svolto solo un lavoro differenziato. Possibile che oggi provi ad allenarsi in gruppo, ma la realtà è che il fastidio al ginocchio non è scomparso e allora avrebbe poco senso rischiare. Peraltro, il primo a volersi sentire sicuro è proprio il centrale. Se non altro, il fatto di non essere stato convocato da Koeman gli permetterà di smaltire l’infiammazione durante la sosta per le nazionali. Ad ogni modo, la disponibilità o meno di De Vrij (nel caso si accomoderebbe in panchina) non cambia i piani di Inzaghi. Era e resta Acerbi, infatti, il designato per giocare in mezzo alla linea a 3 e si occuperà di Retegui".