CdS – Big match a ritmo lento per Juve e Inter. Inzaghi meglio in trasferta

Dopo il 4-4 dell'andata si ritrovano a Torino le due rivali di sempre: la prima per un posto in CL e l'altra per l'obiettivo scudetto. Punti importanti in palio

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 febbraio 2025 (modifica il 15 febbraio 2025 | 19:16)

Sarà big match come sempre. Arriva un altro Juve-Inter a Torino e dopo il pari per 4-4 dell'andata, domenica sera Motta e Inzaghi si sfidano con qualche consapevolezza in più e numeri a confronto che parlano di ritmo lento, per entrambi, negli scontri diretti. Allora era stata la squadra bianconera ad uscire dal Meazza con qualche motivo in più per sorridere perché quel pari era arrivato in rimonta e in extremis. Più delusa l'Inter che invece aveva sprecato tanto e nonostante i tanti gol segnati non era riuscita a sistemare la fase difensiva. Se l'anno scorso negli scontri diretti era andata molto meglio, quest'anno si sono palesate una serie di difficoltà.