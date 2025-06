"Chiaro che le assenze - 8 indisponibili, tra cui Pavard, bloccato dalla solita caviglia ammaccata - limitino le possibilità di scelta di Chivu, ma la realtà è che probabilmente servirebbe un elettroshock per scuotere un gruppo consumato dalla fatica. Se non altro Lautaro non ha perso il suo fiuto: 2 centri in 2 partite. Mentre la difesa, soprattutto nelle coperture preventive, continua a manifestare gli stessi difetti dello scorso anno".