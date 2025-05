Out gli squalificati Pellegrini e Zaccagni ma non solo: le novità provate ieri dall'allenatore in rifinitura

Daniele Vitiello Redattore/inviato 18 maggio 2025 (modifica il 18 maggio 2025 | 09:16)

La Lazio torna a sfidare l'Inter dopo le due sconfitte accumulate in stagione tra campionato e Coppa Italia. Lo 0-6 dell'Olimpico e il 2-0 del Meazza hanno lasciato un segno evidentemente sui biancocelesti che stasera, anche a causa di qualche assenza, potrebbero cambiare volto. Lo spiega il Corriere dello Sport: "Quant’è strana questa Lazio: Pedro a destra, Vecino trequartista, Dia inconsueta ala sinistra con Taty centravanti. Baroni l’ha provata ieri, era già in vena di trasformazioni venerdì quando Dele-Bashiru era in ballo per giocare al posto di Zaccagni.