Il calendario può avere un peso, ma il fattore condizionante a questo punto della stagione è lo stato di salute fisico e psicologico della squadra. L’Inter sta bene, sembra superata la crisi degli esterni, sta per rientrare Dimarco anche se contro l’Udinese non avrà Dumfries e nemmeno Lautaro Martinez, oltre a Bastoni squalificato. Lo diciamo tutti, o quasi tutti, dalla vigilia di questo campionato: l’Inter, per la quantità e la qualità del suo organico, è la vera favorita per lo scudetto. Ma se vincere non è mai facile, rivincere lo è ancora meno. Ha sopportato il peso di questa responsabilità, anche se in certi momenti Marotta e il suo allenatore hanno cercato di scaricarlo su chi sta dietro. E’ più forte del Napoli, più autorevole dell’Atalanta e i tre punti di vantaggio su Conte e i sei su Gasperini mettono Inzaghi nella condizione ideale per il finale di campionato.