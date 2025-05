CdS – Inter, a Como un dettaglio di Lautaro non è passato inosservato

Nelle ultime partite si è limitato a osservare i compagni dalla tribuna o al massimo dalla panchina. Sabato a Monaco sarà invece lui a guidare la carica, sperando di trascinare l'Inter alla conquista della Champions League. Lautaro Martinez ha provato a spronare i compagni da fuori, ma non è bastato a rimontare sul Napoli dopo la chance sprecata contro la Lazio. A Como era tra i più rammaricati per quanto accaduto, come raccolto da alcune telecamere. E come sottolinea ancora il Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti:

"Una delusione profonda da trasformare in rabbia agonistica, per resettare nell’immediato e concentrarsi su un obiettivo gigantesco come la finale di Champions. Le telecamere che venerdì sera hanno indugiato su Lautaro Martinez hanno lasciato trasparire tutta l’amarezza del capitano dell’Inter, che a Como era tra i più dispiaciuti e, in quanto leader, avvertiva ancor di più il peso di un obiettivo mancato dopo aver lottato per 38 partite.