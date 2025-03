I prossimi avversari, dunque, sono avvisati. "Ora Acerbi è atteso da un altro terzetto in rapida successione: Lucca dell’Udinese, Gimenez del Milan e Kane del Bayern. Una sorta di crescendo, dunque. Una prospettiva inevitabile, però, alla luce del percorso nerazzurro, tra campionato, Coppa Italia e Champions. Si comincia già domenica con i friulani, ospiti a San Siro. Lucca, per la verità, ha già segnato all’andata, ma solo nel finale e, per di più, quando al centro della difesa c’era De Vrij. Acerbi, però, in quel frangente non era stato impeccabile. Un motivo in più, allora, per alzare l’attenzione nella prossima sfida".