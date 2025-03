"L’atteggiamento di Inzaghi è stato fondamentale in questo senso. I giocatori lo seguono perché ha dimostrato che il suo sistema è vincente e che, così, riesce a tenere tutti coinvolti. Essendo stato calciatore, sa quando è il caso di concedere qualcosa di più. Ma ciò non significa che non sappia alzare la voce al momento giusto, seppure da quasi due anni le occasioni per farlo siano state davvero poche. In ogni caso è significativo come il tecnico nerazzurro non perda occasione per fare i complimenti ai suoi uomini e alla loro dedizione".