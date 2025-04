Beppe Marotta non a caso l'ha definita la partita più importante della stagione. Non fosse altro perché è la prossima. L'Inter sa che se vuole assecondare le ambizioni di gloria deve tenere la spina perennemente attaccata, perché a questo punto nessuno le regalerà più nulla. A partire dal Bologna domani. Scrive il Corriere dello Sport:

"Quello di Bologna sarà un esame fondamentale, in attesa poi delle ultime due gare lontane da Milano a maggio sui campi di Torino e Como contro due squadre che (salvo ribaltoni) non avranno più nulla da chiedere all’attuale torneo. Non a caso nella prima parte della stagione Lautaro e compagni guidavano la classifica in trasferta del campionato, poi il ruolino più recente ha eroso il vantaggio e dopo 32 giornate c’è l’Atalanta alla guida con 33 punti, uno in più dei nerazzurri.