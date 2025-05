"Intanto, non sono suonati allarmi rispetto alle condizioni di Bisseck, a cui, contro il Como, si è leggermente girato il ginocchio, nel tentativo di respingere una conclusione. Già negli spogliatoi, il difensore era decisamente più tranquillo, dopo l’iniziale spavento. Domani, comunque, verrà fatta una verifica. Il tedesco è stato il nerazzurro più impiegato nell’ultimo mese proprio a causa dello stop di Pavard. Resta la macchia del fallo di mano con la Lazio (e non solo), ma è stato comunque prezioso, reggendo alla grande nella semifinale con il Barcellona. Contro il Psg, Inzaghi punta a far giocare dall’inizio Pavard. Ma Bisseck sarà comunque utile, qualora l’ex-Bayern non avesse l’autonomia di 90’".