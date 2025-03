"L’interpretazione di Bastoni è illuminante. Per un tempo ha sostituito Dimarco solo tenendo la posizione, non certo per caratteristiche. Poi si è preso la fascia, attaccando e difendendo. Inzaghi aveva calcolato il deficit sulla fascia sinistra pensando di spingere più avanti Dumfries, ma Van Persie in avvio ha risposto mettendo palla e spostando ogni volta il gioco su Osman. Il piccolo ghanese, ex Brighton, è partito come una scheggia, spaventando subito Martinez".