Inter-Bayern Moanco si avvicina. Mette in palio la possibilità di accedere tra le prime quattro d'Europa e in casa nerazzurra evoca ricordi particolari. Ne parla il Corriere dello Sport in edicola stamattina: "Notti da Triplete. Con San Siro ribollente a fare da contorno e il grande traguardo che man mano di avvicina. Inter-Bayern è anche questo. La sfida tra due big d’Europa, con 9 Coppe dei Campioni nei rispettivi palmares: 6 per i bavaresi, 3 per i nerazzurri.