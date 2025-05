"Qualora l’affare Luis Henrique andasse in porto, sembra però che non sarà possibile finanziarlo in parte con l’addio di Tajon Buchanan. Stando a quello che filtra dalla Spagna, infatti, il Villarreal non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a circa 13 milioni dopo l’accordo sul prestito di sei mesi che i due club avevano trovato a fine gennaio. Il canadese dunque rientrerà a Milano e poi il club interista dovrà decidere cosa fare così come per il difensore Palacios, che tornerà dal prestito al Monza con appena 7 presenze maturate fin qui. Sull’argentino, costato 6,5 milioni la scorsa estate, hanno già chiesto informazioni Eintracht Francoforte e Basilea per imbastire una possibile trattativa".