Basterebbe un pareggio all'Inter stasera per passare il turno di Champions League. Potrebbe sembrare impresa non da poco, considerando che in casa in Europa i nerazzurri non perdono dal 7 settembre 2022. Ma quale squadra sbancò San Siro in quell'occasione? Il Bayern Monaco, in un match senza storia. Ma c'è dell'altro a ricordare che bisognerà tenere le antenne dritte fin dal primo minuto. Lo riporta il Corriere dello Sport: