L'allenatore nerazzurro non si tira indietro davanti alle responsabilità: anche sul mercato è pronto a indicare la via

Daniele Vitiello Redattore/inviato 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 10:16)

Cristian Chivu vuole metterci del suo. Raccoglie un'eredità importante, ma non ha paura di portare le sue idee all'Inter. Perché per resistere su una panchina così difficile serve coraggio. E al nuovo mister nerazzurro di certo non manca. Si legge sul Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Nessuno stravolgimento dal momento zero nelle settimane del Mondiale per club, ma adesso con il passare del tempo l’impronta di Cristian Chivu inizia a vedersi già in maniera nitida. A circa un mese e mezzo dallo sbarco a Milano, il nuovo tecnico interista sta prendendo possesso della squadra nerazzurra. Il segnale più dirompente deriva dalla scelta di un profilo come quello di Lookman per affidarsi al tridente offensivo e dare un taglio netto rispetto alle abitudini del passato dal punto di vista tattico.

Non a caso il nigeriano è stato chiesto alla società espressamente dal tecnico romeno. La rosa sta cambiando e Chivu ha una voce in capitolo di assoluto rilievo, come dimostrano anche i frequenti incontri dei giorni scorsi con i massimi dirigenti per seguire passo dopo passo la metamorfosi. Il Mondiale negli Stati Uniti era arrivato troppo a ridosso della sua nomina al posto di Simone Inzaghi. Stravolgere tutto in poco tempo sarebbe stato controproducente, ma adesso l’ex allenatore del Parma è in prima linea nel guidare il gruppo verso una nuova rotta".