Il focus dal quotidiano dopo un'altra giornata intensa per l'allenatore nerazzurro in attesa del raduno di domani

Altra giornata impegnativa ieri per Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro si è diviso tra Appiano Gentile e viale della Liberazione, beccato nel pomeriggio da Fcinter1908.it. Attivissimo su più fronti, non vede l'ora di ricominciare. Della visita in sede parla anche il Corriere dello Sport questa mattina:

"Peraltro, la giornata di Chivu non si è esaurita alla Pinetina. Nel pomeriggio ha fatto anche un blitz in viale Liberazione. E’ il terzo in tutto dal rientro dagli Stati Uniti. Ma non c’è da stupirsi. La sua idea, infatti, è quella di “vivere” al massimo il ruolo, senza limitarsi al centro sportivo, ma partecipando anche alle attività in sede. Ovviamente è costantemente aggiornato su ogni sviluppo di mercato. Ma adesso c’è soprattutto da programmare nel dettaglio quello che accadrà nelle prossime ore - ufficiale a questo punto anche la amichevole il 3 agosto contro la neonata Under 23 - visto che tra un mese esatto (il 25 agosto il debutto con il Torino) comincerà il campionato e l’Inter dovrà farsi trovare pronta ai blocchi di partenza.