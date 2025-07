L'allenatore nerazzurro è convinto di poter lasciare il segno e il club sta dimostrando grande fiducia nei suoi confronti

Daniele Vitiello Redattore/inviato 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 14:32)

Il carattere di certo non manca a uno come Cristian Chivu. Lo ha dimostrato da calciatore e lo sta confermando anche da allenatore, nonostante la poca esperienza in panchina. E' arrivato all'Inter per incidere, non per speculare sull'eredità importante raccolta. Ed è già un enorme conferma del suo potenziale. Che trova per altro riscontro nelle scelte tra campo e mercato. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:

"Il torneo disputato a giugno, però, è servito per toccare con mano la situazione lasciata da Inzaghi e le analisi post Mondiale si stanno concretizzando in queste settimane con i movimenti sul mercato, alla ricerca di correttivi e possibili miglioramenti sotto una nuova veste tattica. La volontà di migrare verso uno schema con tre uomini offensivi davanti testimonia che le idee sono chiare e che Chivu è arrivato a Milano per lasciare un’impronta precisa.

Non si sente un allenatore promosso in poco tempo o semplicemente catapultato in una grande squadra, ma con personalità e spunti propri sta dimostrando la capacità di farsi sentire con la convinzione di poter avviare a tutti gli effetti un nuovo ciclo in casa Inter. Si è dimostrato un tecnico pronto al dialogo però allo stesso tempo vuole essere fermo sulle proprie posizioni nei confronti dello spogliatoio, come dimostrato dopo il caos di Charlotte in cui ha chiesto subito un confronto interno prima del rompete le righe estivo in modo da cancellare all’istante qualsiasi scoria.