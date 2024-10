Sorride Spalletti per il poker rifilato dall'Italia all'Israele e sorride anche Simone Inzaghi. Gli interisti impiegati non solo non hanno subito infortuni, ma sono stati ancora una volta dei veri valori aggiunti per la nazionale. Per questo dal Corriere dello Sport sono arrivati tre 7 in pagella, partendo da quello per Alessandro Bastoni, che "ha senso di anticipo, della posizione, sa quando accorciare e staccarsi, completo ovunque Spalletti gli chieda di giocare".