"L’incrocio con la squadra rossoblù è di quelli pericolosi. Non solo per il valore degli avversari. Ma anche per le delusioni incassate negli ultimi anni. Il Bologna, infatti, ha di fatto tolto due scudetti a Lautaro e soci, sottraendo punti decisivi per gli sprint con il Napoli, nello scorso torneo, e con il Milan, nel 2022. Anche nell’anno dello scudetto, gli emiliani, allora allenati da Thiago Motta, sbancarono San Siro per eliminare i nerazzurri agli ottavi di Coppa Italia. E, per chiudere il quadro, il già ricordato successo ai rigori in semifinale di Supercoppa, lo scorso 19 dicembre".