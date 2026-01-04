Il primo impegno del 2026 mette l'Inter di fronte al Bologna di Vincenzo Italiano. Una sorta di bestia nera per i nerazzurri negli ultimi anni, considerando la capacità di sottrargli punti chiave in più campionati. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, col Bologna incrocio pericoloso: è già costato due scudetti
news
CdS – Inter, col Bologna incrocio pericoloso: è già costato due scudetti
Il focus in vista della gara di campionato di stasera che mette in palio la possibilità di aprire l'anno nel modo migliore
"L’incrocio con la squadra rossoblù è di quelli pericolosi. Non solo per il valore degli avversari. Ma anche per le delusioni incassate negli ultimi anni. Il Bologna, infatti, ha di fatto tolto due scudetti a Lautaro e soci, sottraendo punti decisivi per gli sprint con il Napoli, nello scorso torneo, e con il Milan, nel 2022. Anche nell’anno dello scudetto, gli emiliani, allora allenati da Thiago Motta, sbancarono San Siro per eliminare i nerazzurri agli ottavi di Coppa Italia. E, per chiudere il quadro, il già ricordato successo ai rigori in semifinale di Supercoppa, lo scorso 19 dicembre".
© RIPRODUZIONE RISERVATA