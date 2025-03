Da martedì si fa sul serio. Chi è rimasto in questi giorni ad Appiano Gentile avrà ancora un po' di riposo a disposizione, prima di mettere a fuoco l'Udinese e preparare la sfida di campionato. Il programma prevede la ripresa degli allenamenti da martedì, quando il centro sportivo nerazzurro tornerà a popolarsi.

Saranno in tanti i nazionali a tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Praticamente tutti, tranne Pavard e Taremi, secondo il Corriere dello Sport. Si legge infatti: "Ad Appiano martedì dovrebbero avvenire ulteriori rientri. A partire dagli azzurri (Barella, Frattesi e Bastoni) oltre a Bisseck, Arnautovic e Calhanoglu per permettere a Inzaghi di iniziare a preparare la partita contro l’Udinese in programma domenica prossima".