Già perché è normale che ci sia qualcuno meno felice di altri, soprattutto chi gioca meno o, meglio, chi sente di non avere uno spazio adeguato. Il nome che salta in mente è quello di Frattesi, che non a caso avrebbe voluto fare le valigie a gennaio. Non ce n’è stata la possibilità e, prontamente, si è rimesso nei ranghi. Superfluo sottolineare che, fino alla fine, anche lui darà tutto. Anche perché non è scontato poter ambire a certi traguardi. E certe occasioni non è detto che ricapitino. Poi è chiaro che, a bocce ferme, sarà inevitabile fare discorsi diversi".