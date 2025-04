Simone Inzaghi dovrà riflettere su un dato in vista delle prossime partite. Perché è vero che l'attacco nerazzurro ha faticato contro Bologna e Milan, ma più in generale c'è un altro aspetto da sistemare nel momento che sta attraversando l'Inter. Lo spiega il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"Se l’attacco ha steccato soltanto nelle ultime 2 gare, rimanendo a secco sia contro il Bologna sia contro il Milan, le difficoltà in difesa in casa nerazzurra durano, invece, da almeno un mese. Nelle ultime 8 uscite, infatti, sono stati ben 12 i gol incassati, per una media di ben 1,5 a partita. Chiaro che le 3 sberle rifilate dal Diavolo abbiano gonfiato il dato. Sta di fatto, però, che la porta di Sommer (e per 2 gare di Martinez) non rimane inviolata dalla sfida con l’Atalanta dello scorso 16 marzo, giusto prima dell’ultima sosta per le nazionali. E quel match è stato anche l’ultimo in cui il sistema difensivo nerazzurro è stato pressoché impeccabile dal primo all’ultimo minuto".