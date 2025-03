L'idea ad Appiano Gentile è di lavorare a testa bassa per tentare l'assalto a tutto senza avere rimpianti da qui a fine stagione

La prospettiva di vincere tutto è qualcosa che affascina i giocatori dell'Inter. Sanno di poterci quantomeno provare, per terminare la stagione senza alcun rimpianto. Di questo si parla anche all'interno dello spogliatoio nerazzurro, come conferma il Corriere dello Sport in edicola stamattina: